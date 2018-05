Vito Di Giorgio nuovo procuratore aggiunto a Messina

Vito Di Giorgio è il nuovo procuratore aggiunto della Procura di Messina, guidata da Maurizio De Lucia. 49 anni, pugliese, Di Giorgio opera in riva allo Stretto da quasi vent'anni.

Da sostituto procuratore si è occupato delle principali inchieste di economia, riciclaggio, usura e affari in città e in provincia. In Direzione distrettuale antimafia ha curato le principali inchieste sulla mafia a Barcellona e i colletti bianchi.

Insieme al collega Angelo Cavallo e i carabinieri del Reparto Operativo ha portato avanti così le maxi operazioni antimafia denominate Gotha. A lui si deve la nuova stagione di pentiti nel comprensorio del Longano che ha contribuito a decapitare il clan.

Profondo conoscitore delle dinamiche e della geografia criminale messinese, è specializzato nei reati economici. Più di una volta ha ricevuto serie minacce, e per questo da anni è sotto scorta.