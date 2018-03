Glauco Mauri incontra il pubblico del Vittorio Emanuele

Il Teatro di Messina, in occasione del debutto dello spettacolo Edipo Re/Edipo a Colono, ripropone l’appuntamento con il protagonista dello spettacolo con l’obiettivo di attivare il dialogo tra artisti, studenti, critici e spettatori. Sabato 24 marzo, alle ore 18, nella Sala Sinopoli del Teatro Vittorio Emanuele, in programma l’incontro con Glauco Mauri, interprete dello spettacolo di Sofocle.

La tragedia, in scena dal 23 al 25 marzo e prodotta dalla Compagnia Mauri Sturno e Teatro della Toscana, porta in scena, come sottolineato nelle note di regia di Andrea Baracco e Glauco Mauri, “due registi, due generazioni a confronto, esempio di collaborazione e di continuità, oltre che condizione indispensabile per il futuro del teatro. Edipo Re e Edipo a Colono sono due opere scritte in epoche diverse della vita di Sofocle ed è nell’accostamento di questi due grandi testi che poeticamente si esprime e compiutamente si racconta la favola di Edipo alla ricerca della verità”.

All’incontro, oltre al presidente dell’Ente Luciano Fiorino e alla direttrice artistica della sezione Prosa Simona Celi, prenderanno parte la prof.ssa Maria Cannatà, (Ordinario di Letteratura greca presso il DICAM dell’Università di Messina). L’iniziativa, diretta in particolare agli studenti universitari, rientra nell’ambito della convenzione tra l’Università e l’Ente Teatro, che offre tra l’altro a studenti e dipendenti la possibilità di acquistare i tagliandi di ingresso al Vittorio Emanuele a prezzi particolarmente vantaggiosi.