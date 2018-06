Concerto di Vasco Rossi, i consigli per non restare imbottigliati nel traffico

Il consiglio è quello di raggiungere per tempo lo stadio, poiché lo svincolo di San Filippo potrebbe essere chiuso per motivi di sicurezza, sino ad esaurimento dei posti nei parcheggi o a richiesta delle forze dell’ordine. Domani, giorno del concerto di Vasco Rossi allo stadio San Filippo, dalle ore 14 è consigliato l’utilizzo dello svincolo di San Filippo solo per gli automezzi diretti allo stadio.

Nella strada arginale di accesso al Palasport San Filippo (via degli Agrumi), dalle ore 8 di domani, giovedì 21, alle 3 di venerdì 22, nel tratto compreso tra la S.S. 114 e lo stadio, vigerà il divieto di transito, ad eccezione dei mezzi diretti all’area di parcheggio del Palasport (denominata blu, per una capienza massima di 200 autoveicoli, compresi quelli riservati all’organizzazione del concerto e di 400 tra motocicli e ciclomotori) e di quelli appositamente autorizzati.

Dalle 11 di domani, giovedì 21, alle 3 di venerdì 22, sarà chiusa la carreggiata valle-monte che porta allo svincolo di San Filippo in entrata, ad eccezione dei mezzi autorizzati. I veicoli privati, che dovranno raggiungere le aree di parcheggio di pertinenza dello stadio San Filippo, denominate rossa, verde e gialla (fino alla loro saturazione, vendita dei tagliando all'interno di ogni singola area) dovranno accedervi dall'uscita San Filippo della tangenziale. Chiusa anche la carreggiata lato monte-valle, a partire dalla rotatoria dell'area di parcheggio rossa. Sarà aperto invece il varco all’altezza dell’area di “parcheggio verde”, che divide le due carreggiate della bretella di collegamento allo svincolo San Filippo.

Gli autobus navetta dell’Atm saranno impegnati nel collegamento tra l’Area Zir di Gazzi (Capolinea sud della tramvia) e lo stadio San Filippo e saranno operativi dalle 9 alle 21 e dalle 24 sino a fine servizio. Il tram sarà in circolazione fino alle ore 3.