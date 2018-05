Il Ground Pressure Team Messina torna da Napoli con ottimi risultati

Fine settimana da incorniciare per gli atleti del Ground Pressure Team Messina che a Napoli, nella prima gara targata UIJJ (Unione Italiana Jiu Jitsu), ha registrato risultati più che positivi e il tutto è stato impreziosito da due giorni di allenamenti che hanno avuto luogo presso la nuova sede GPT presso l'ASD Profighting di Napoli con il gruppo che è stato guidato dai Maestri Peppe Barba, Cristian de Maio insieme con il mitico 'Mister H' Christian Varsi.

Per quanto concerne gli atleti, Tania Sturniolo si è classificata prima delle cinture blu Master, categora -64Kg. L'atleta, reduce da un anno recupero post operazione al ginocchio, ha ottenuto questo importante traguardo con punteggi nettissimi. Da consierare che questa, per la Sturniolo, è l prima gara ufficiale da cintura blu.

Francesca Lucia si è clasificata prima delle cinture bianche, categoria -58kg. Pur gareggiando, come sempre, in categorie non sue (pur di combattere) ha messo a segno una splendida finale combattuta perfettamente sul piano della strategia e portata a casa grazie una buona proiezione a cui è seguito un controllo finale.

Argento infine per Danilo Srocaci, alla sua terza esperienza tra le cinture bianche categoria -76Kg. Il peloritano è arrivato alla finale grazie ad una splendida rimonta e in finale ha ceduto al suo avversario di livello ben superiore. Nulla da fare invece per Enrico Di Luise nel NOGI (nel GI nessun avversario) e nel GI Antonio Lisciotto (sconfitto sullo 0-0 per un solo vantaggio).