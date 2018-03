Sequestrati 50 chili di pesce e 500 metri di rete illegale

Cinquecento metri di rete illegalmente utilizzata in mare per attività di pesca e cinquanta chili di prodotto ittico, prevalentemente costituito da novellame di sarda cosiddetto anche “bianchetto”, la cui cattura in mare è tassativamente vietata.

La Guardia Costiera di Sant'Agata Militello ha elevato 9mila euro di sanzioni amministrative. Per una delle motobarche fermate e sanzionate sono stati anche assegnati nei confronti del comandante e dell’armatore i punti di penalità previsti per le cosiddette “infrazioni gravi” in materia di pesca professionale, a similitudine di quanto avviene per il codice della strada.

Il prodotto ittico sequestrato, poiché ritenuto idoneo al consumo umano dall’Autorità veterinaria, è stato poi interamente devoluto in beneficenza.