Arrestato corriere della droga. Sequestrati 57 chili di marijuana

57 chili di marijuana nel bagagliaio della macchina, sigillati in quattro grossi involucri avvolti in diversi strati di cellophane e sigillati con nastro da imballaggio, per nascondere il carico. Ma l'auto è stata segnalata grazie al fiuto del cane Sara. Così i finanzieri del Comando provinciale di Messina hanno trovato la droga, nel corso di un controllo alla rada San Francesco.

Il corriere della droga, un pregiudicato messinese, è stato arrestato in flagranza di reato per traffico di sostanze stupefacenti e portato in carcere in attesa di giudizio.