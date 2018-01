Prezzi "gonfiati" prima dei saldi. Multati due commercianti

Il prezzo esposto a dicembre era stato "gonfiato" a gennaio per poi applicare uno sconto "finto" coi saldi. Per questo la Guardia di finanza ha multato due commercianti, senza farne i nomi, che dovranno far fronte ad una sanzione che ammonta fino a 3mila euro.

E' il risultato parziale dell'operazione "No agli sconti insicuri", avviata dalla Guardia di finanza di Messina con una serie di controlli per verificare la corretta esposizione dei prezzi ed il rispetto delle norme sule vendite promozionali. A dicembre le Fiamme gialle hanno monitorato le vetrine dei negozi allo scopo di rilevare gli ordinari prezzi di vendita al pubblico degli articoli esposti.

Dopo il 6 gennaio, primo giorno di saldi, i finanzieri sono nuovamente ritornati davanti alle stesse vetrine ed hanno controllato i prezzi esposti e le percentuali di sconto applicate, smascherando così il trucchetto di alcuni commercianti. Su un totale di 45 esercizi commerciali controllati, infatti, in due casi il prezzo di partenza indicato a gennaio, dopo l’avvio di saldi, è risultato “gonfiato” rispetto a quello che era stato esposto nel mese di dicembre, con l’effetto di vanificare lo sconto. I negozianti hanno, infatti, aumentato il prezzo base di gennaio, rendendo il prezzo finale del prodotto scontato quasi identico a quello praticato a dicembre prima dei saldi.

Attraverso questa alterazione dei prezzi, ignari clienti hanno acquistato prodotti certi di aver fatto un affare, ritrovandosi in realtà ad aver pagato il prezzo originale di vendita o comunque con uno sconto notevolmente inferiore a quanto dichiarato dal negoziante.

Lo stratagemma dei “finti saldi”, oltre ad ingannare la buona fede del consumatore, comporta una distorsione del mercato e della libera concorrenza in danno dei tanti esercenti che operano nel pieno rispetto delle regole e della loro clientela.

Per questa ragione i controlli della Guardia di Finanza proseguiranno per tutto il periodo dei saldi, a tutela dei cittadini e dei tanti commercianti onesti. Sul sito internet della Guardia di Finanza (www.gdf.it), nella parte dedicata ai “servizi per il cittadino”, sono presenti alcuni consigli utili per affrontare il periodo dei saldi in modo sicuro.