Gli Under 12 del CUS Unime vice campioni regionali

Si conclude in maniera esaltante la stagione di hockey prato dei piccoli under 12 del CUS Unime. Nel concentramento finale regionale andato in scena sul sintetico della cittadella sportiva universitaria i gialloblu si sono messi in mostra chiudendo con un meritato ed importante secondo posto, cedendo solamente nella finalissima al cospetto della PGS Don Bosco di Barcellona, autentica corazzata che si aggiudica il titolo regionale di categoria e guadagna il passaggio alle fasi nazionali.

Un cammino sorprendente quello dei cussini allenati da Mister Spignolo, protagonisti di una stagione da incorniciare culminata con una medaglia d’argento che riempie d’orgoglio tutto lo staff gialloblu. Nella regular season la squadra universitaria ha sorpreso tutti: solo vittorie per i messinesi ad eccezione della doppia battuta d’arresto arrivata proprio per mano della squadra di Barcellona.

Nel concentramento per il titolo regionale altra bella vittoria dei cussini che, superando a sorpresa per 3-1 i big dei Red Fox San Cataldo, esaltano il numeroso pubblico accorso. Nell’altra semifinale, invece, la squadra di Barcellona rifila un sonoro 15-1 all’HC Ragusa. In finale, infine, vittoria per 9-0 della PGS Don Bosco su Arena e compagni. Soddisfazione evidente nelle parole del tecnico cussino: “I nostri ragazzi sono stati bravissimi.

Hanno fatto una stagione meravigliosa che culmina con questo secondo posto che, per noi, vale quasi quanto una vittoria. Questo gruppo ha meritato di arrivare sin qui e, siamo certi, che nel prossimo futuro saranno la base di un nuovo ciclo importante per il panorama hockeystico messinese e siciliano. Siamo orgogliosi di tutti loro.”

Questi i risultati.

semifinale 1: PGS DON BOSCO - HC RAGUSA 15 - 1

semifinale 2: CUS UNIME - RED FOX S. CATALDO 3 - 1

finale 3 e 4: HC RAGUSA - RED FOX S. CATALDO 2 -1

finale 1 e 2: CUS UNIME - PGS DON BOSCO 0 -9

Classifica finale

1) PGS DON BOSCO - Campione Regionale 2017-2018

2) CUS UNIME

3) HC RAGUSA

4) RED FOX SAN CATALDO