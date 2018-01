ICE-Unime: corso di Formazione sull’Innovazione Digitale

L’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane organizza, in collaborazione con il Dipartimento di Economia dell’Università di Messina, un Corso di Formazione sull’Innovazione Digitale riservato ad un massimo di 25 partecipanti provenienti da Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) e consorzi regolarmente iscritti al Registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente, unitamente a Reti di impresa nonché start up, centri di ricerca e poli tecnologici.

L’iniziativa rientra nel piano di interventi di promozione dell’export avviato da ICE Agenzia nell’ambito del Piano Export Sud II a sostegno delle Regioni c.d. meno sviluppate (Campania, Calabria, Puglia Basilicata e Sicilia) e delle Regioni cd in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna).

Il Piano Export Sud II, denominato PES II, riguarda una dotazione finanziaria pari a euro50.000.000,00 a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale Imprese e Competitività 2014-2020 FESR Asse III, Azione 3.4.1 “Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale”.

Il nuovo Piano Export Sud persegue due finalità: trasformare le aziende potenzialmente esportatrici in esportatori abituali e incrementare la quota export ascrivibile alle Regioni del Mezzogiorno sul totale nazionale.

Con la realizzazione di questo corso ICE Agenzia e l’Università di Messina vogliono fornire un contributo per far comprendere alle imprese le potenzialità del mondo digitale ed il loro positivo impatto sulle strategie aziendali per raggiungere il cliente estero, anche alla luce delle opportunità offerte dalla c.d. quarta rivoluzione industriale – Impresa 4.0.

Per maggiori informazioni: http://www.unime.it/it/dipartimenti/economia/corso-le-imprese-sullinnovazione-digitale oppure http://www.ice.gov.it/it/piano-export-il-sud.