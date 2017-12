Le Sirene delle Eolie. Una campagna crowdfunding per la storia delle isole

Una campagna crowdfunding grazie alla quale sarà possibile riscoprire la storia delle donne pescatrici del tirreno, le "sirene delle eolie" il cui ricordo si è perso da tempo. E' l'iniziativa lanciata dall'associazione "Sikelia Onlus" che, nel corso dell'ultimo anno, si è più volte prodigata nella realizzazione di un percorso di valorizzazione dei beni culturali immateriali.

Diversi i progetti che hanno già visto protagonista l'associazione, come il rilancio degli archivi storici di Messina e Termini Imerese, la realizzazione di biblioteche dedicate ai più piccoli e la tutela e promozione del "Gran Camposanto" Monumentale di Messina.

Ultima ma non meno importante, la campagna di crowdfunding lanciata grazie all'agenzia “Innamorati della Cultura” si propone di realizzare un video-documentario degli antichi mestieri delle donne eoliane, a cura degli studenti dell'ISA Eller Conti Vainicher di Lipari e della stessa "Sikelia Onlus".

I fondi raccolti, inoltre, saranno utilizzati anche per la pubblicazione di un calendario dedicato al tema e per la realizzazione di una statua monumentale da collocare nel piazzale di Marina Corta, a Lipari.

Sarà possibile aderire all'iniziativa, tramite i canali telematici dell'associazione, sino al 14 febbraio 2018. Tutte le donazioni saranno deducibili fiscalmente. I donatori saranno poi citati sul sito ufficiale di ABC Sikelia con la possibilità di ricevere in omaggio un viaggio "tutto compreso" alle eolie e una delle sculture in pietra realizzate a mano dall’artista siciliano Salvatore De Pasquale.

"Un tempo, cronologicamente compreso fra Otto e Novecento, le donne delle Isole Eolie affrontavano i marosi, immergendosi in battute di pesca -spiegano i membri della Sikalia Onlus- La loro era una vita intensa, a contatto con il lavoro quotidiano. Dopo la Seconda guerra mondiale il loro supporto in mare non venne più richiesto e la loro storia scomparve poco alla volta, lasciando poche tracce nell’iconografia ufficiale del luogo e persino nella memoria degli abitanti. Una damnatio memoriae non meritata".

Salvatore Di Trapani