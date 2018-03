Premio Madama: prestigio internazionale di moda e design con finalità benefica

“Il premio nasce per ricordare una pioniera siciliana dell’alta moda, Mimma Ferraro ―ha ricordato Patrizia Casale― ribattezzata “Madame Ferraro” che partiva negli anni ‘50 alla volta di Parigi e Milano per incontrare Chanel, Saint Laurent o Dior e far conoscere le loro straordinarie creazioni all’aristocrazia messinese e Calabrese”

Un palcoscenico trasformato per l’occasione in “rosso” ospiterà, per la seconda edizione del premio, nuove collezioni di stilisti di fama mondiale e abiti storici per raccontare l’Alta Moda.

In tutto saranno sei premiati di questa edizione, che riceveranno in dono le statuette rosse di resina realizzate dal maestro Antonio Arena; Marella Ferrera nota e apprezzata stilista e designer siciliana, LesCopains, brand simbolo di eccellenza del Made in Italy fondato negli anni 60’ dal Cavalier Bandiera, Herno celebre marchio leader nel mondo dei capispalla, fondato dopo la seconda guerra mondiale; e ancora Gianni Cinti, designer della fondazione Gianfranco Ferrè, Sarli New Land, nuovo corso della prestigiosa griffe Fausto Sarli guidata dallo stilista Carlo Alberto Terranova, infine la giovane fashion blogger messinese Chiara Monteleone.

“L’intento dell’associazione culturale “Prima Sicilia” che rappresento è quella di organizzare un “Oscar della moda e del design” che possa ripetersi di anno in anno, nonostante le difficoltà economiche nel reperire fondi , frutto di una situazione economica generale molto impervia ― ha affermato Massimiliano Cavaleri ― dare lustro alla città di Messina, far divertire il pubblico ed essere al servizio della solidarietà poi, gli scopi principali che cerchiamo di perseguire nel miglior modo possibile”.

Lo spettacolo condotto da Massimiliano Cavaleri e dalla giornalista Marika Micalizzi, avrà infatti principalmente finalità benefiche.

“Sarà una sfilata all’insegna della solidarietà, oltre dell’alta moda ― ha tenuto a sottolineare Micalizzi ― nella scorsa edizione abbiamo raccolto fondi per l’acquisto di un’ambulanza per “Misericordia”; quest’anno invece daremo un aiuto, grazie alla donazione di uova di Pasqua da parte di Gi.Cap. Spa all’ AISM, associazione italiana sclerosi multipla che quest’anno compie 50 anni, rappresentata dal presidente regionale Angelo La Via e alla “Navetta del sorriso” rappresentata dalla presidentessa dell’associazione “Salus Carmelo D’agostino” Graziella Paino.

Quest’ultima si occupa di trasportare con l’ausilio di un bus navetta, gratuitamente, i pazienti oncologici (da Patti, Milazzo e Isole Eolie) che necessitano di sottoporsi a sedute di chemioterapia, nelle strutture di competenza.

“L’associazione D’Agostino, fondata nel 2009 ― ha precisato Graziella Paino ― prende il nome dal chirurgo di grande umanità e primario dell’Ospedale di Taormina, Carmelo Antonio D’Agostino e si pone l’obiettivo di alleviare le difficoltà che un malato di tumore incontra lungo il corso della malattia, sia dal punto di vista fisico che economico.

Tra i tanti progetti, come “navetta del sorriso”, c’è anche “Un bell’aspetto ti fa sentire meglio”(2010) grazie al quale con l’ausilio di parrucchieri e makeup artist che si recano in ospedale, riusciamo a donare parrucche e insegnare alle pazienti come truccarsi e acconciarsi per superare al meglio i cambiamenti fisici imposti dalla malattia.

Il terzo progetto nel quale ci impegniamo è quello di donare protesi provvisorie con il relativo indumento intimo per indossarle”.

Partner anche la “Mediterranea Eventi” presieduta da Alfredo Finanze che presenterà le date dell’Olimparty Messina e del nuovo Paraolimparty; l’Associazione Mogli Medici italiani, reduce dal successo di medici in scena, con la presidentessa Francesca De Domenico Leonardi; il CRAL provincia di Messina, con il presidente Gaetano Antonazzo.

Presenti anche gli studenti del liceo artistico Ernesto Basile che, oltre ad assistere a tutte le fasi di preparazione della sfilata, prenderanno parte ad una lezione di design, sempre giorno 23 alle ore 18, (aperta al pubblico) diretta dal professore Gianni Cinti.

Gli alunni dell’istituto alberghiero Antonello si occuperanno dell’accoglienza del pubblico e la dj messinese Helen Brown curerà le musiche della serata.

Grazia Di Mauro