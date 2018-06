Arriva "Write - Residenza internazionale di drammaturgia": via alle selezioni

In occasione della terza edizione della Residenza internazionale di drammaturgia WRITE, che si svolgerà nel Monastero di Mandanici (ME) dal 4 al 7 luglio 2018, via alla selezione di 12 attori e 8 registi per la partecipazione al progetto di residenza teatrale.

I candidati ammessi collaboreranno direttamente con gli autori residenti per la mise en éspace dei testi creati durante la residenza. Tutti i partecipanti, nelle giornate in cui saranno impegnati nelle attività della residenza, ceneranno insieme alla mensa sociale. Le richieste, corredate di curriculum vitae ed eventuali materiali foto/video, vanno inviate entro il 30 giugno 2018 ai seguenti indirizzi: rete.latitudini@gmail.com tinocaspanello@gmail.com

Ecco il bando:

durante le attività dei tirocini gli studenti partecipanti, potranno sperimentare e verificare le proprie attitudini al lavoro, individualmente o in gruppo, confrontandosi continuamente sulle diverse metodologie di fare Teatro in rapporto alla realtà sociale contemporanea, anche in relazione con i professionisti del settore e con il loro pubblico. I tirocinanti potranno sperimentare attivamente modalità operative degli allestimenti teatrali contemporanei e nuove tendenze della drammaturgia. Saranno indagate teoria e pratica di sviluppo dei linguaggi teatrali, in condivisione con artisti e creativi di varie nazionalità. I tirocini daranno agli studenti l’occasione di approfondimento delle questioni teoriche e pratiche del lavoro in tutte le sue specialità delle attività teatrali, a stretto contatto con artisti e autori di primaria fama internazionale con l’attiva partecipazione di un nutrito gruppo di bravi attori.

OBIETTIVI FORMATIVI:

Creazione di una coscienza critica nel partecipante, offrendo gli strumenti necessari per essere un “osservatore/critico” consapevole del proprio lavoro, e acquisire i codici interpretativi per intendere e interpretare l’industria culturale e creativa. Fare e vedere è il binomio indispensabile per una formazione completa e organica.

REQUISITI RICHIESTI:

Spirito d’iniziativa e capacità organizzativa, ottima capacità relazionale - idoneità al lavoro di gruppo e individuale - padronanza dei software standard di scrittura/calcolo e dei maggiori social network - capacità d’uso di videocamere e fotocamere – flessibilità oraria e disponibilità nei giorni festivi.

Documenti da inviare per mail a vincenzadivita@gmail.com e a rete.latitudini@gmail.com :

1) C.V. con in evidenza le esperienze lavorative più significative e i propri recapiti; 2) lettera motivazionale.

LUOGO E PERIODO DI SVOLGIMENTO:

Monastero della SS. Annunziata e varie piazze del Comune di Mandanici dal 3 all’ 8 luglio 2018. I tirocinanti ammessi saranno ospitati gratuitamente presso la struttura di Mandanici e potranno acquisire CFU e competenze specifiche in ambito teatrale con il coordinamento della Dottoressa Vincenza Di Vita. Tutti gli studenti dell’Università di Messina potranno, previa prenotazione, partecipare alle attività della Residenza WRITE, in forma di uditori con eventuale riconoscimento di crediti formativi.