Incidente sul lungomare a Santa Margherita. Ferito un motociclista

Incidente in tarda mattinata sul lungomare di Santa Margherita. Un 45enne a bordo di una moto si è scontrato con un'auto ed è sbalzato fuori dal mezzo, che è andato a finire sul marciapiede. Non ancora chiare le cause dell'impatto, al vaglio della Polizia Municipale.

L'uomo è stato portato d'urgenza in elisoccorso al Policlinico, dove i medici lo stanno operando per ricomporre le diverse fratture, ma non è in pericolo di vita.