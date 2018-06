Incidente in via La Farina. Tre feriti

Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio in via La Farina, sulla carreggiata lato mare, all'altezza dell'incrocio con via Trieste. Un motociclista si è fermato al semaforo rosso e ha fatto passare un pedone sulle strisce, così anche una Bmw dietro. E' sopraggiunta una Fiat Punto che ha causato un tamponamento a catena.

Il bilancio è di tre feriti, trasportati all'ospedale Piemonte, nessuno in gravi condizioni. Sul posto, oltre all'ambulanza del 118, anche i carabinieri e la sezione infortunistica della Polizia municipale.