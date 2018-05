Importante riconoscimento per il Liceo Bisazza

Riconoscimento di grande valore per l’ Istituto “Felice Bisazza” di Messina, assegnato nel corso di una affollata cerimonia svoltasi presso il Palazzo dei Leoni.

Alcuni alunni del Liceo messinese ed ex alunni, oggi frequentanti le Facoltà di Lingue straniere, come si legge nell’attestato consegnato da una rappresentante dell’Ambasciata Francese a Roma alla prof.ssa Olga Spoto, loro docente, “on merité l’inscription au tableau d’honneur dans l’étude de la langue française ”.

Quanto ottenuto rappresenta senz’altro un titolo di grande prestigio per il “Bisazza” e concretizza in fatti tangibili quelle grandi professionalità presenti nell’Istituto che gli danno lustro e che operano con quell’ impegno e quella la grande preparazione culturale ed umana che hanno sempre caratterizzato la prof.ssa Spoto, da tutti conosciuta in città per le grandi doti di eccezionale docente di lingua e letteratura francese; una docente che, c on grande rigore, morale ha saputo coniugare nei suoi alunni il rispetto ed prestigio di una grande professione con la una affettuosità ricca e coinvolgente che ha condotto i ragazzi del “ Bisazza” a risultati straordinari e come tali certificati e riconosciuti nella nostra città per la prima volta.