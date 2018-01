Messina, fiamme in casa in zona nord: inquilini e gatto salvati dai VdF

L'intervento immediato dei Vigili del Fuoco ha consentito ad una famiglia di Viale della Libertà di uscire indenne dall'appartamento che aveva preso fuoco. Le fiamme, sviluppatesi nel ripostiglio, avevano invaso tutta la casa al primo piano, dove si erano già staccati grossi pezzi di intonaco e l'impianto elettrico è andato in tilt.

Il denso fumo aveva avvolto il locale quando sono arrivati i pompieri del distaccamento Nord, che hanno messo in salvo gli inquilini. Liberato anche il gatto di famiglia, rimasto intrappolato in un locale invaso dal fumo.

Erano da poco passate le cinque quando è stato dato l'allarme e sono servite circa un paio d'ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza lo stabile. Sul posto anche il personale del 118 che ha visitato per precauzione le persone lievemente intossicate dal fumo.