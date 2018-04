Roccalumera. Autoarticolato in fiamme nella frazione Sciglio

ROCCALUMERA. Autoarticolato in fiamme ieri sera nella frazione Sciglio di Roccalumera. Il mezzo, della ditta di autotrasporti "Totaro", era parcheggiato all'ingresso della borgata collinare quando ha preso fuoco. Le cause dell'incendio, che ha incenerito la motrice, sono al vaglio dei carabinieri della stazione di Roccalumera, intervenuti immediatamente al comando del luogotenente Santo Arcidiacono. Non è esclusa l'origine dolosa. L'allarme è scattato alle 22,30. Per domare il rogo si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Letojanni e di Messina.