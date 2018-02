Villafranca Tirrena: in fiamme disco pub, evacuata palazzina. Le foto

Un grosso incendio ha completamente distrutto il disco pub Noirè di Villafranca Tirrena. Il rogo è scoppiato in piena notte, tra sabato e domenica, ed in poco tempo le fiamme hanno avviluppato l'intero locale, sprigionando un'alta colonna di fumo.

L'intervento dei Vigili del Fuoco è delle cinque del mattino. I pompieri per sicurezza hanno sgomberato le due abitazioni della palazzina, sovrastanti il noto locale notturno, sia per evitare conseguenze delle esalazioni agli abitanti che per verificare eventuali danni alla struttura portante.

Le fiamme hanno infatti danneggiato l'intero immobile al piano terra e non si escludono conseguenze sulla stabilità dell'edificio.

Verifiche in corso anche per capire se si è trattato di un incendio doloso o di un guasto interno.

Il locale aveva chiuso qualche ora prima. Da qualche tempo i proprietari avevano affidato le gestione ad una società esterna.

"incendio