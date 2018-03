RAM, ancora silenzio sullo sversamento in mare di idrocarburi

Ancora nessuna comunicazione da parte della RAM sullo sversamento in mare di idrocarburi avvenuto nei giorni scorsi. In seguito alla segnalazione di diverse chiazze di materiale nelle acque di levante a Milazzo, il Comandante della Capitaneria Fabio Rottino aveva istituito un tavolo tecnico: nell'incidente sembra siano state contagiate alcune falde acquifere.

"Da sabato scorso i cittadini denunciano la presenza di chiazze di prodotto petrolifero nel mare di levante. Ma sembrava, come spesso accade, l'ennesimo mistero della valle del Mela" - scrive l'associazione ambientalista Adasc - "la situazione diventa sempre più preoccupante, e chiediamo agli enti di controllo di fornire con la massima celerità ogni informazione utile per conoscere nel dettaglio il reale impatto prodotto dallo sversamento nelle matrici ambientali. Ci teniamo a precisare che, in seguito alla caratterizzazione, i terreni e le acque di falda all'interno della raffineria hanno evidenziato superamenti dei limiti stabiliti dalla legge per diversi agenti inquinanti, alcuni molto pericolosi per la salute pubblica quali benzene, idrocarburi, metalli pesanti, idrocarburi policlinici aromatici".

L'incidente arriva proprio nella fase di revisione dell'AIA - autorizzazione integrata ambientale - alla raffineria; revisione che ha causato diverse tensioni con i Comuni di Milazzo e San Filippo del Mela, che chiedono all'azienda maggiori investimenti nelle BAT - best available tecnologies, le tecnologie più avanzate disponibili sul mercato. "Tali eventi non sono più accettabili e tollerabili, in un territorio che mira a voltare pagina e programmare il futuro su uno sviluppo alternativo a quello dell'industria pesante" - conclude Adasc - "le istituzioni di ogni ordine e grado devono urgentemente intervenire e lo stesso Ministero dell'Ambiente non potrà non tenere conto dei diversi incidenti che si sono verificati all'interno dello stabilimento industriale negli ultimi tempi".