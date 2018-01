Autostrada Messina-Palermo, suv vola in una scarpata: 3 feriti. VIDEO

E' di tre feriti il bilancio dell'incidente avvenuto sull'autostrada A 20 Messina-Palermo, stamanti intorno alle 10.30, all’altezza di Torregrotta.

Una Audi Q5 che viaggiava in direzione Messina con tre persone a bordo è finito in una scarpata. Il Suv si è incastrato tra il terrapieno e una vasca di irrigazione, e i Vigili del Fuoco ed i soccorsi hanno dovuto lavorare diverse ore per liberare gli occupanti dalle lamiere dell'auto.

Si tratta di due donne e un uomo della zona di Tonnarella, rimaste ferite. Per due di loro le condizioni non sono preoccupanti, mentre per una cinquantaduenne è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso che l'ha trasferita d'urgenza al Policlinico di Messina.

Sul posto la Polizia Stradale che ha deviato il traffico sulla corsia opposta per tutto il tempo necessario ai soccorsi e che sta valutando le cause dell'incidente: dai primi accertamenti pare che il conducente abbia perso il controllo del mezzo autonomamente.