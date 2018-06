Sbalzato fuori dal suo tir sull'A18 a Itala. 45enne trasportato al Policlinico

E' "volato" fuori dal suo tir, dopo aver sbandato sull'A 18, all'altezza di Itala, in direzione Messina, intorno alle 22.30. Un 45enne è andato a finire nella scarpata adiacente all'autostrada, è stato soccorso dal 118 e trasportato al Policlinico, dove le sue condizioni sono apparse serie, ma comunque non è in pericolo di vita. La Polizia Stradale di Boccetta sta cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente, che sembrerebbe autonomo.

Prevista l'uscita obbligatoria a Roccalumera per i mezzi diretti a Messina, per il tempo necessario al ripristino della carreggiata, visto che c'è stato anche uno sversamento di gasolio. Le auto già incolonnate sono state fatte transitare a passo d'uomo in corsia di sorpasso.