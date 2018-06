Forza d'Agro'. Scontro auto-scooter, 52enne in prognosi riservata

FORZA D’AGRO’. Un uomo di 52 anni si trova ricoverato in prognosi riservata (non è comunque in pericolo di vita) all’ospedale S. Vincenzo di Taormina, in seguito ad un incidente verificatosi nel pomeriggio sulla Statale 114 (sul territorio di Forza d’Agrò). L’uomo, residente a Forza d’Agrò ma originario di Letojanni, era a bordo di uno scooter che procedeva in direzione Messina quando per cause in corso di accertamento si è scontrato con una Lancia Y, alla cui guida vi era un 35enne. Ad avere la peggio è stato il 52enne (indossava il casco), finito violentemente sul selciato. A soccorrerlo sono giunti i sanitari del 118 di Letojanni, i quali lo hanno immediatamente trasportato all’ospedale di Taormina, dove è stato sottoposto ad un intervento al femore. Nell’impatto ha riportato delle fratture miltiple. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di S. Alessio e Forza d’Agrò ed i vigili urbani di S. Alessio. Il traffico ha subito dei rallentamenti in attesa della rimozione dei mezzi.