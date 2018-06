Muore schiacciato dal trattore a Patti, tragica fine di un 50enne di Mongiove

E' morto sul colpo Giuseppe Cicero, il cinquantenne di Mongiove rimasto coinvolto in un tragico incidente avvenuto in un fondo agricolo a ridosso del fiume Timeto, a Patti.

L'uomo stava manovrando uin grosso trattore in una zona scoscesa quando il mezzo si è ribaltato e il conducente vi è rimasto schiacciato. Quando i soccorsi sono arrivati Giuseppe Cicero era già senza vita.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri che hanno eseguito i rilievi del caso e stanno approfondendo quello che al momento pare un incidente autonomo, avvenuto mentre Cicero effettuava attività private.

Il cinquantenne era un dipendente regionale abbastanza conosciuto in zona perché operava al teatro antico di Tindari. Recentemente si era distinto per aver ripulito il sito dalle erbacce, malgrado non rientrasse nelle sue mansioni.