Pirata della strada in corso Cavour. Due feriti in gravi condizioni

Era alla guida in evidente stato psicofisico alterato e, intorno alle 12, ha messo sotto una coppia che stava attraversando la strada in corso Cavour, all'altezza di Palazzo dei Leoni. Dopo la fuga, la Polizia lo ha fermato e portato in caserma, mentre i due feriti, un 40enne e una 37enne, sono stati trasportati d'urgenza uno al Policlinico, dov'è in prognosi riservata, e l'altra al Papardo, in codice rosso. Le loro condizioni appaiono serie. Visibili sull'asfalto le tracce di sangue. Sul posto anche Polizia Municipale e Carabinieri.

Ieri sera, intorno alle 21, c'era stato un altro incidente di minore entità. Un motorino è stato travolto da un suv e i due minori a bordo trasportati al Policlinico. Non sono in pericolo di vita.