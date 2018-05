Roccalumera. Scontro furgone-scooter, donna bielorussa finisce in ospedale

ROCCALUMERA. Una donna bielorussa con cittadinanza italia è rimasta ferita in seguito ad un incidente stradale verificatosi poco dopo le 15 di oggi pomeriggio sulla Statale 114, all'altezza del bivio per Sciglio e Allume. La signora viaggiava in direzione Catania insieme ad una connazionale (entrambe vivono ad Alì Terme) a bordo di uno scooter che, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un furgone che procedeva in direzione mare-monti. La donna ha riportato traumi ed una ferita al volto ed è stata trasportata al Policlinico di Messina con un' ambulanza del 118, dopo aver ricevuto le prime cure sul luogo. Si sospettano la frattura di un arto inferiore e lesioni contusive e lacerocontuse agli arti inferiori e superiori, oltre una vasta ferita al mento. Illesi la signora che viaggiava insieme a lei sullo scooter e il conducente del furgone. Il traffico, in attesa del mezzo di soccorso, e che si liberasse la sede stradale, è stato deviato sul lungomare.