S. Teresa. Autotreno carico di arance si ribalta sulla A-18: un ferito

S. TERESA DI RIVA. Un autotreno si è ribaltato la scorsa notte, poco dopo le 23, sulla A-18, all’altezza dell’abitato di S. Teresa di Riva. Per cause in corso di accertamento, l’autista del mezzo (di Salerno), sul quale venivano trasportate arance, ha perso il controllo finendo nella scarpata sottostante con la motrice. Il rimorchio è rimasto sulla carreggiata, ostruendola per buona parte. L’autotreno procedeva in direzione Messina. Il camionista è rimasto ferito ed è stato trasportato al Policlinico di Messina, ma le sue condizioni non sono gravi. Sul luogo sono intervenuti gli uomini della Polizia stradale, dei Vigili del fuoco del distaccamento di Letojanni ed i sanitari del 118. Notevoli disagi si sono registrati sulla corsia lato valle dell’autostrada sino alla rimozione del mezzo e del carico finito sull’asfalto.