Cammina davanti al tram per rallentarlo e arrivare in tempo alla fermata...

Certo, bisogna sempre avere un particolare rispetto per le persone anziane, ma ci sono situazioni e momenti in cui determinati atteggiamenti, ciò malgrado, non possono non essere additati e quindi “condannati”.

Quanto è successo questa mattina intorno alle 9 sul viale San Martino, infatti, è davvero “assurdo”. Una donna avanti con gli anni, infatti, sbucata improvvisamente dalle alte e incolte siepi che costeggiano la linea, ha iniziato a camminare lentamente davanti al tram “08T - 28 Museo”, tra l’altro in modo visibilmente claudicante, nel tentativo di rallentarne la corsa in modo tale da poter arrivare in tempo alla vicina fermata denominata “Camiciotti” per salirvi a bordo.

La tragedia è stata evitata solo grazie all’attenzione del conducente del “cityway” che procedeva in direzione Piazza Cairoli, che ha subito frenato, iniziando a suonare a ripetizione la caratteristica campanella di cui sono dotati questi mezzi di trasporto su rotaia.

Una “pretesa”, quella dell’anziana, che si è protratta per oltre una cinquantina di metri, visto che la stessa ha trovato un varco tra i rovi ed ha potuto lasciare i binari solo quando ha raggiunto l’altezza dell’ex “Cinema Odeon”.

Una scena, questa, che oltre a preoccupare e allarmare i numerosi cittadini presenti in quel momento sul tram e sulle banchine limitrofe alla linea di servizio, ha ovviamente suscitato una certa indignazione per l’assurda quanto singolare “richiesta di fermata”. Con tutto il rispetto per la “nonnina”.

Cesare Giorgianni