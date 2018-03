Travolto di notte in via Cesare Battisti. 32enne in coma al Policlinico

Stava attraversando la strada in via Cesare Battisti, all'incrocio con via San Filippo Bianchi, intorno alle 3 di notte, ed è stato travolto da un'auto condotta da una neopatentata 19enne. Un 32enne si trova in coma al Policlinico, in condizioni giudicate molto gravi. La ragazza non era in condizioni psicofisiche alterate.

L'infortunistica della Polizia Municipale sta ricostruendo le dinamiche dell'incidente.