Mancavano pochi minuti alle 8, stamani, quando una Renault Clio, guidata da un 69enne, ha colpito sulle strisce pedonali due ragazzi, di 17 e 18 anni, sul viale Giostra, all'altezza dell'Istituto Antonello.

Tutt'e tre sono stati trasportati e tenuti in osservazione all'ospedale Piemonte ma non sono in gravi condizioni.