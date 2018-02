Inclusione di minori stranieri, il Comune cerca partner

Il dipartimento Politiche sociali ha pubblicato l“Avviso per l’individuazione di partner per la co-progettazione”, finalizzata alla presentazione di progetti da finanziare a valere sul FAMI – Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 (Obiettivo Specifico 1 – Obiettivo Nazionale 1 – lett. e). Sulla base di quanto previsto dall’avviso del Ministero dell’Interno, l’Amministrazione comunale intende presentare una proposta progettuale redatta in co-progettazione con altri soggetti pubblici e/o privati, nell’ambito dei “Percorsi di inclusione in favore di minori stranieri non accompagnati (MSNA), presenti nelle strutture di seconda accoglienza”, come da Decreto prot. n. 17611 del 22/12/2017.

I destinatari diretti della proposta progettuale sono i ragazzi stranieri soli che sono ospitati nelle strutture di seconda accoglienza del nostro territorio. Il Comune di Messina, Ente Locale proponente, nel periodo di permanenza nelle strutture, intende ampliare l’offerta sviluppando processi innovativi e reti di inclusione sociale, lavorativa, culturale e sportiva. Sono ammessi, così come previsto dall’art. 4 del decreto, alla coprogettazione, come categorie di partner, fondazioni, associazioni e onlus, società cooperative, consorzi e imprese sociali operanti nel settore di riferimento.

La proposta progettuale dei candidati alla co-progettazione dovrà offrire servizi aggiuntivi alla seconda accoglienza,̀ finalizzati al sostegno educativo, all’inserimento scolastico, lavorativo e sociale, nonché all’organizzazione del loro tempo libero (attività sportive, ricreative, culturali)

In caso di ammissione al finanziamento, il progetto si dovrà concludere entro il 31 dicembre 2020. I soggetti interessati dovranno far pervenire le proposte al Dipartimento Politiche Sociali, Palazzo Satellite, in Piazza della Repubblica n. 40 (98122 – Messina), entro e non oltre le ore 12 del 2 marzo 2018.