Incontro al Conservatorio Corelli tra la deputazione e Ministeri

Si terrà questa mattina al Conservatorio Corelli un incontro con la deputazione messinese ed il presidente Giuseppe Ministeri per affrontare tutte le tematiche legate all’istituto ed al settore.

L'Istituto Superiore di Studi Musicali "Arcangelo Corelli", già Conservatorio di Musica "Arcangelo Corelli" di Messina, è un'Istituzione pubblica autonoma che persegue, come finalità istituzionali e permanenti, la formazione, il perfezionamento, la specializzazione, la didattica, la produzione e la ricerca in materia musicale.

Il Conservatorio, pur essendo sottoposto alla supervisione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in quanto Ente appartenente alla Alta Formazione Artistica e Musicale, è comunque sostenuto anche dalla Regione Siciliana a valere su un Fondo per il funzionamento amministrativo-didattico delle Accademie di Belle Arti e dei Conservatori Statali, di competenza del Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale. Inoltre esso ha sede in un plesso di proprietà della Città Metropolitana di Messina, e subisce pertanto indirettamente gli effetti negativi di quel contesto di incertezza e precarietà che da anni investe l'Ente intermedio.

Tutte queste problematiche saranno al centro dell’incontro di oggi.