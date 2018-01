Savoca. Aro “Val D’Agrò”, l'iter operativo si avvia a conclusione

SAVOCA. Si avvia a conclusione l’iter operativo dell’Aro “Val D’Agrò” cui fanno parte i comuni di Savoca, Sant’Alessio Siculo, Forza D’Agrò, Casalvecchio Siculo ed Antillo. La riunione tenutasi su convocazione del sindaco Nino Bartolotta ed alla quale hanno partecipato i sindaci Davide Paratore (Antillo), Marco Saetti (Casalvecchio Siculo), il vice sindaco del comune di Sant’Alessio Siculo Franco Santoro accompagnato dai consiglieri comunali Marisca e Lo Monaco, oltre a prendere atto degli elaborati il piano, è servita per mettere a punto e concordare i successivi passaggi procedurali per l’approvazione del documento da parte degli organi preposti ai fini della successiva gara di appalto per l’affidamento in gestione dei nuovi servizi di raccolta rifiuti. Implementazione della raccolta differenziata con il metodo del “porta a porta”, pulizia e spazzamento del territorio, salvaguardia degli standards occupazionali, sono gli elementi portanti il nuovo piano di azione dell’Aro Val D’Agrò che, come concordato dall’assemblea dei sindaci, dovrà essere trasmesso per l’esame di esclusiva competenza dei consigli comunali, entro e non oltre il 12 febbraio prossimo. Il nuovo piano dei servizi dell’Aro Val D’Agrò prevede una stima presuntiva dei costi di circa 900mila euro annui, ripartiti in proporzione ai quantitativi di rifiuti prodotti tra i comuni aderenti. Dopo l’approvazione da parte dei Consigli comunali, il piano verrà trasmesso alla Srr e al Dipartimento regionale dell’assessorato all'Energia, acque e rifiuti per l’approvazione definitiva ai fini della consequenziale gara di appalto che si presume essere calanderizzata entro la fine del corrente anno.