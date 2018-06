Incontro sulle politiche giovanili promosso da Meter & Miles

"Generazioni senza futuro. Diritto allo studio e al lavoro nel Mezzogiorno dimenticato". L'associazione Meter & Miles ha promosso un incontro a Messina sul tema lunedì 4 giugno, nella sede dell'associazione in Piazza Lo Sardo n. 36.

In un confronto appassionato e ricco di spunti tematici, il presidente dell'associazione Saro Visicaro ha coordinato l'iniziativa e sono intervenuti Alessia Alessi, candidata alla V Circoscrizione per la Rete dei Comitati e Persone Attive; Alessandra Calafiore, designata assessora alle Politiche sociali del candidato sindaco De Luca; Luigi Lupo, candidato al Consiglio comunale nella lista Antonio Saitta Sindaco; Angela Rizzo, responsabile regionale per i Servizi sociali e i rapporti con gli Enti locali per CittadinanzAttiva; Massimo Ruta, candidato al Consiglio comunale nella lista Bramanti Sindaco; Vittorio Tumeo, candidato alla IV Circoscrizione per Ora Messina; Placido Smedile, candidato Presidente al IV Quartiere con Saitta Sidaco; Marco Bonanno, presidente dell’Associazione “Bambini Speciali”.

In primo piano la mancata valorizzazione delle risorse economiche e l'assenza di autentiche politiche giovanili per invertire la tendenza in una città che, quotidianamente, vede andare via le nuove generazioni. Altri punti dolenti, esposti dai relatori, lo scarso funzionamento della macchina burocratica comunale e la debolezza delle politiche sociali, culturali e per i disabili. Tutti i candidati si sono impegnati a continuare, indipendentemente dal voto, il loro impegno progettuale dopo il voto.