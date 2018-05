Oggi e domani la Portaeromobili Garibaldi fa tappa a Messina

Al termine della sua partecipazione all’esercitazione Mare Aperto, svoltasi per dieci giorni nel Mediterraneo Centrale, insieme alle componenti delle altre forze nazionali e Nato, l’Incrociatore Portaeromobili Giuseppe Garibaldi della Marina Militare sosterà nel porto di Messina presso il molo Colapesce.

Con i suoi 180 metri di lunghezza, e un equipaggio di circa 600 militari tra uomini e donne, la nave Garibaldi è stata concepita per assolvere funzioni di comando e controllo di formazioni navali complesse, e può dispiegare in teatro operativo una consistente componente aerea imbarcata, per lo svolgimento dei fondamentali compiti istituzionali assegnati alla Forza Armata.

Oggi le visite a bordo potreanno essere effettuate dalle ore 15 alle ore 18 mentre domani a bordo sarà possibile salire dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 15 alle 18.