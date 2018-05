Inviava lettere estorsive dal carcere di Barcellona. Identificato un 29enne

Lettere estorsive dal carcere di Barcellona, dove è detenuto. E' quanto emerso dall’indagine svolta dalla Squadra Mobile della Questura di Messina coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della locale Procura, che ieri ha notificato a Cirillo Beniamino, messinese di 29 anni, la misura cautelare della custodia in carcere emessa dal gip del Tribunale di Messina.

In particolare, inviava lettere ad un esercizio commerciale, che l’uomo frequentava prima di essere arrestato nell’estate del 2016 per altre vicende giudiziarie, con le quali minacciava spiacevoli conseguenze qualora i titolari non avessero ottemperato alle richieste formulate. Richieste volte ad ottenere somme di denaro dall’importo non precisato la cui determinazione veniva rimessa al buon senso delle vittime alle quali intimava di non far intervenire altri soggetti per non incorrere in sicure ritorsioni.

L'uomo offriva particolari che aiutavano il destinatario al suo chiaro riconoscimento, indicava il quartiere di sua provenienza, noto per densità criminale e precisava che un uomo di sua fiducia si sarebbe fatto vivo per riscuotere. Atteggiamento reiterato con una scadenza temporale e il disegno di un proiettile a scopo intimidatorio.