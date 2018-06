Gambizzazione a Cataratti. Ferito un 35enne

E' andato lunedì notte al Pronto soccorso dell'ospedale Piemonte, lamentando bruciore ad un gluteo. I medici hanno visto che si trattava di una ferita proveniente da un colpo di arma da fuoco e hanno chiamato i carabinieri. La ferita, per un 35enne di Cataratti, è lieve, ma bisogna risalire alla dinamica del fatto. La vittima non ha fornito alcun aiuto in tal senso, le indagini sono in corso.