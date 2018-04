Zona Falcata. Trovato il cadavere di un uomo

Il corpo di un uomo è stato trovato nella Zona Falcata, vicino alla Real Cittadella, lì dove vivono alcuni senzatetto. Potrebbe trattarsi di uno di loro. Forse aveva acceso un fuoco per scaldarsi, visto che il cadavere è in parte annerito da fumo. Sul posto la Polizia, che sta lavorando per capire di chi si tratti. Il corpo è stato portato all'obitorio e l'area sottoposta a sequestro.