Inizia il tour “Pippo Trischitta sindaco”

Prende il via il tour “Pippo Trischitta sindaco”.

Il candidato di Messina Splendida, Pippo Trischitta, inizia nei prossimi giorni il giro per incontrare i cittadini messinesi, in occasione della campagna elettorale per le elezioni amministrative del 10 giugno.

Già pronto il pulmino allestito per portare tra la gente Trischitta, gli assessori designati e i candidati delle due liste “Messina Splendida” e “Noi per Messina”.

Verranno toccate tutte le zone, dal centro ai villaggi della fascia nord e del versante sud.

“Andremo in ogni quartiere – dichiara Trischitta -, per illustrare il programma per una Messina che deve riappropriarsi della dignità di città. Ma, soprattutto, ascolteremo la gente, i loro problemi, le loro istanze e i contributi di chi, come noi, vuole la vera svolta”.

Sabato prossimo 12 maggio alle 17 Trischitta sarà a Camaro Superiore presso l’Associazione Cameris.