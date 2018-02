Premiare gli studenti del corso di laurea triennale in Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Messina, attraverso una borsa di studio intitolata a Lorena Mangano per non dimenticare il triste destino della giovane orlandina, che nel giugno del 2016 ha perso la vita in un tragico incidente stradale.

È questa la lodevole proposta fatta dall’associazione “Donare è vita - Corrado Lazzara Onlus” e sposata dall’ E.R.S.U. Ente regionale per lo studio universitario e dalla stessa Università di Messina.

“Questa è una delle tante iniziative, fortemente voluta, che ci sentiamo in dovere di organizzare per non dimenticare Lorena e l’enorme sacrificio che l’ha vista, purtroppo, protagonista –ha dichiarato Gaetano Alessandro, presidente dell’associazione “Donare è vita”- noi tutti le dobbiamo porgere un enorme grazie, per l’encomiabile gesto di vita che ha compiuto donando i propri organi”.

Al concorso potranno partecipare esclusivamente gli studenti iscritti per l’anno accademico 2017/18, al secondo ed al terzo anno del corso di laurea triennale in Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Messina, purché in possesso dei requisiti di merito specificati nel bando facilmente consultabile sul sito E.R.S.U Messina.

“Lorena era una splendida ragazza di 23 anni e brillante studentessa- queste le commosse parole di Marilena Mangano, sorella della giovane- con il sogno di diventare una fisioterapista e osteopata e riuscire professionalmente ad aiutare il prossimo. Il mio grazie va alle istituzioni, che hanno fatto sì che mia sorella possa essere ricordata attraverso un premio che consentirà, ad una ragazza o ragazzo, di poter continuare agevolmente il percorso di studi che lei, disgraziatamente, non ha potuto portare a termine”.

L’importo monetario della borsa di studio sarà pari ad € 2.500,00 e le richieste di partecipazione per l’assegnazione devono essere presentate a partire dal 6 marzo 2018, fino alle ore 14:00 del 21 marzo 2018 utilizzando l’apposita procedura online disponibile nella propria pagina E.R.S.U. del portale studenti.

“Questa iniziativa di sostentamento che gratifica i più meritevoli è destinata a durare nel tempo, non solo quindi per l’anno accademico in corso. Il nostro obiettivo-ha confermato il presidente del C.d.A. dell’E.R.S.U. di Messina, Fabio D’Amore- è quello di imprimere il nome di Lorena e la sua disavventura nelle menti dei giovani, affinchè possa essere sempre vigile l’attenzione riguardo le problematiche legate alla guida, all’alcool, alla velocità e al non essere responsabili delle proprie azioni”.

Il rispetto delle norme è in primis rispetto per la vita altrui; dobbiamo essere consci che in casi particolari, come quando si è alla guida, siamo conducenti non solo della nostra integrità fisica ma responsabili di quella altrui.

Grazia Di Mauro