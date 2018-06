Nizza. Albero e targa ricordo in memoria della maestra Carmela Moschella

NIZZA DI SICILIA. Un albero e una targa in memoria di Carmela Moschella, l’insegnante della scuola primaria di Furci Siculo morta in seguito ad un infarto fulminante lo scorso 6 giugno in piscina, a Nizza di Sicilia, dove si era recata insieme ai suoi scolari per svolgere attività didattica nell’impianto natatorio nell'ambito di un Progetto dell'Istituto comprensivo di Roccalumera. L’iniziativa è della Power team Messina, che gestisce la piscina. Domani (giovedì 21 giugno) alle 18, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose locali si terrà nell'area dell'impianto una cerimonia commemorativa in memoria dell’insegnante di S. Teresa di Riva, durante la quale verrà piantato un albero e deposta una targa in suo ricordo “per la sua simpatia , il suo impegno e il suo amore protesi per la scuola e per lo sport” .