Anche nei quartieri si guarda alle amministrative, nasce la Rete per il V

In vista delle prossime elezioni amministrative, la campagna elettorale inizia anche per chi guarda ai quartieri e punta alle circoscrizioni per iniziare una nuova avventura político-amministrativa. E’ nata così la Rete per un V quartiere popolare e partecipato, iniziativa di Giusy Laganà, Alessia Alessi e Gianfranco Ferraro, che hanno promosso, il 9 Dicembre scorso, un appello aperto e già tre assemblee sul territorio.

Il punto di partenza è l’esperienza della virtuosa collaborazione, già da tempo esistente nei fatti, di molti tra questi soggetti sociali nella "Rete Cibo Condiviso", nello "Sportello Sociale della V Circoscrizione", e nella collaborazione per la scerbatura di varie aree del nostro territorio con il tagliaerba prestato dal "Comitato Risaniamo Casa Nostra".

“Ormai sottoscritto da più di una settantina di residenti attivi, gruppi, comitati ed associazioni del nostro territorio, l'Appello, ridiscusso durante le Assemblee aperte, è divenuto il punto di arrivo e momento di coesione di tutta una serie di esperienze che negli scorsi cinque anni hanno animato la V Circoscrizione, e che si preparano oggi ad impegnarsi insieme sul territorio in modo organizzato, proponendosi (se ci saranno le condizioni condivise) anche di dare vita, in vista delle prossime elezioni circoscrizionali, ad un'ampia lista civica di Quartiere. Una lista capace di unire, incorporare, e di rappresentare, tutte le pratiche democratiche partecipative che in questi anni si sono diffuse dal basso nella Circoscrizione. Una lista che permetta ai suddetti gruppi organizzati di auto-rappresentarsi nel prossimo Consiglio di Quartiere, al fine di creare un reale auto-governo da parte delle cittadine e dei cittadini più attive/i, contro la logica di predominio dei soliti noti”.

Si terranno ancora delle periodiche assemblee territoriali a rotazione in tutte le sedi dei comitati/gruppi/associazioni interessati, o nei principali punti di ritrovo dei villaggi, affinché siano gli stessi cittadini e le stesse cittadine a decidere quali istanze, e con quali modalità, portare avanti nel percorso della Rete.

La prossima assemblea della Rete si terrà giovedì 15 Febbraio alle ore 20:30 nel villaggio di San Licandro, fronte Piazza 25 Aprile.