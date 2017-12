Massaro a S. Lucia del Mela ha illuminato il Natale dei milanisti

Daniele Massaro ha illuminato a S. Lucia del Mela il Natale dei rossoneri. La gloria, oggi ambasciatore del Milan nel mondo e noto conduttore Mediaset, è stato opsite del club "Marco Van Basten" presieduto da Felice Gitto che ha, nei soci, un vero motore di passione e tanta voglia di Milan.

Le vittorie, il suo rapporto con Arrigo Sacchi, la nazionale, qualche frecciatina ai suoi ex compagni che oggi fanno i commentatori e criticano il Milan, ma sono sempre pronti a salire sul carro appena le cose vanno bene, ma soprattutto il suo Milan sono stati gli argomenti di un lunga conversazione tra il moderatore dell’incontro Francesco Anania, il giornalista di Radio MilanInter Massimo Canta, la giornalista Katia Trifirò e il pubblico che ha rivolto alla gloria rossonera tante domande.

Tra i presenti ecco anche il Presidente Nazionale dell’Associazione Milan Club Giuseppe Munafò, il Sindaco di Santa Lucia del Mela Nino Campo e le Ragazze dell’Anno Martina Occhino e Giulia Impalà. Ospiti d’eccezione il Milan Club di Augusta e di Gioiosa Marea.

Ovviamente non poteva mancare la Coppa dei Campioni, vinta da Massaro e compagni in quel 18 maggio 1994 ad Atene contro il Barcellona di Cruijff.

Mediano, ala, seconda punta, attaccante e persino terzino destro: Massaro ha fatto tutto nella sua carriera, ma soprattutto l’ha fatto bene. Otto le stagioni trascorse in maglia rossonera, tutte contrassegnate dal suo marchio, a partire dal gol segnato al 102’ dello spareggio Uefa contro la Sampdoria del 23 maggio 1987.

E’ stata una bella giornata di sport per tutti gli amanti del calcio, ma in particolar modo per i tifosi rossoneri che aspettando il derby hanno trionfato per la presenza di Daniele Massaro definito da tutti "Provvidenza" per il valore delle sue reti.