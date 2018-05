Weekend di festa per il 65° anniversario del gruppo Scout Agesci Messina 4

In occasione del 65° anniversario dalla fondazione, il gruppo scout Agesci Messina 4 organizza un weekend all'insegna della cultura e delle tradizioni. Movimento internazionale che conta oltre quaranta milioni di iscritti nel mondo, lo scoutismo nasce nel 1907 per volere del tenente generale inglese Robert Baden-Powell. Basato sul volontariato e sull'importanza dell'esperienze sul campo, il mondo scout ha come obiettivo principale lo sviluppo fisico, morale e spirituale all'interno dell'universo giovanile. Il gruppo Agesci Messina 4 nasce nel 1953, per volere del fondatore Elio Allegra, e trova casa all'interno dei locali dell'istituto Don Orione grazie all'intervento di Don Piacente. La lunga storia del gruppo può vantare tante esperienze importanti sia a livello nazionale che internazionale. Per tali motivi l'intero collettivo del gruppo Agesci Messina 4 festeggia il proprio 65° anniversario attraverso diverse iniziative presso l'istituto Don Orione: sabato 19 Maggio verrà inaugurata la mostra storica del gruppo scout, a seguire si terrà l'incontro-dibattito "Il cuore al passato, lo sguardo al futuro". Interrogandosi sull'importanza dei valori dello scoutismo nel futuro dei giovani, interverranno i seguenti relatori: Marco Pappalardo, giornalista e docente di lettere, Marilena Galletta, responsabile regionale Agesci Messina, Dino Russo, incaricato Agesci Formazione Capi – Regione Sicilia, Giuseppe Cardile, responsabile di Zona Agesci – Zona dello Stretto, Nino Corriera, magister Masci Messina 2, Enzo Chillè, incaricato comunicazione e logistica – CNGEI sezione Messina. La giornata si concluderà, secondo l'usanza scout, con un fuoco di bivacco nel cortile della parrocchia. La giornata di domenica 20 Maggio sarà all'insegna delle cerimonie tradizionali dello scoutismo che saranno seguite da un momento di riflessione e discussione attraverso alcune tavole rotonde tematiche riguardanti le esperienze passate dei membri storici del gruppo Agesci Messina 4. I festeggiamenti si concluderanno con un torneo di scoutball.

In merito all'iniziativa Daniele Di Bartolo, capo gruppo Agesci Messina 4, dichiara:" Festeggiare un anniversario significa raccontare la storia delle persone che in questi 65 anni hanno seminato e si sono presi cura di questa bellissima avventura, una realtà forte e importante del nostro territorio. La missione di chi crede nei valori dello scoutismo è, parafrasando il nostro fondatore Robert Baden Powell, di voler lasciare questo mondo un po' migliore di come lo abbiamo trovato."

Il gruppo scout Agesci Messina 4 estende l'invito a tutta la cittadinanza e dà appuntamento a sabato 19 Maggio a partire dalle 17,30 nei locali dell'istituto Don Orione.