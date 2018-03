Discarica Mazzarrà, Villarosa: "Ora tocca a Musumeci"

Non si placa l'azione interventista dei cinquestelle sulla questione della discarica di Mazzarrà Sant'Andrea. Già lo scorso dicembre avevano presentato un interrogazione a Bruxelles, chiedendo un intervento efficace che spingesse la regione ad un'azione risolutiva.

"Abbiamo ricevuto risposta sulla questione dal ministro dell'ambiente Gian Luca Galletti -ha dichiarato Alessio Villarosa, deputato M5s- nella sua risposta il ministro ci informa che dai primi di febbraio è Musumeci il commissario per la regione siciliana sulla questione rifiuti, quindi sarà lui a intervenire anche sulla problematica legata alla discarica di Mazzarrà".

Proprio sulle intenzioni del presidente della regione Sicilia, adesso, sono puntati i riflettori: "Ci è stato spiegato che, ad oggi, è pervenuta solo una richiesta di risorse finanziarie per provvedere alla chiusura, messa in sicurezza e gestione post operativa della discarica -ha aggiunto Villarosa- il Ministero ha messo a disposizione, a giugno 2017, un gruppo di tecnici per procedere, in collaborazione con l’Arpa Sicilia e le amministrazioni locali, all’individuazione delle misure di prevenzione specifiche. Noi -ha concluso il deputato- continueremo ad interessarci della problematica anche in questa legislatura, fino a quando non si giungerà ad un effettivo punto di svolta".

Insomma, adesso la palla passa alla regione che dovrà dimostrare di saper rispondere alle esigenze del territorio. Intanto già lo scorso dicembre, con un finanziamento di 200.000 euro, Musumeci aveva predisposto un intervento sostitutivo al fine di scongiurare il rischio di sversamento del percolato nel Torrente Mazzarrà. Un primo intervento "tampone" al quale, è l'auspicio, possano seguire operazioni ben più corpose.

