Prima uscita ufficiale per il neo Rettore Cuzzocrea: la squadra di Prorettori

«Non vi nascondo un po' di emozione, quando firmi e prendi coscienza di avere un incarico importante e prestigioso, un momento di emozione è inevitabile». Ha esordito così il neo Rettore dell'Università di Messina Salvatore Cuzzocrea alla sua prima uscita ufficiale dopo l'elezione dello scorso 23 marzo e l'insediamento alla guida dell'Ateneo messinese avvenuto questa mattina.

Cuzzocrea oggi si è presentato insieme alla sua nuova squadra di Prorettori, una squadra di governo che si pone nel segno della continuità rispetto all'amministrazione targata Navarra. E, infatti, nella sala Senato del Rettorato, a battezzare l'inizio ufficiale di questo nuovo percorso per l'Università di Messina c'erano l'ex Rettore e neo deputato Pietro Navarra, l'ex Direttore generale Franco De Domenico, l'ex Prorettore vicario Emanuele Scribano, il neo Prorettore vicario Giovanni Moschella e il Direttore Generale Daniela Rupo.

La squadra di Cuzzocrea è più snella rispetto a quella precedente, i Prorettori nominati sono sei, tra conferme e nuovi ingressi. Ecco la compagine presentata oggi:

– Prorettore vicario con delega anche alla Legalità, il prof. Giovanni Moschella – ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico;

– Prorettore alla Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico, la prof. ssa Daniela Baglieri, ordinario di di Economia e Gestione delle Imprese – (dal 2013 al 2018 era stata Prorettore all’Innovazione ed al Trasferimento tecnologico);

– Prorettore agli Affari Generali, il prof. Luigi Chiara, associato di Storia Contemporanea;

– Prorettore all’Internazionalizzazione ed Horizon 2020, il prof. Antonino Germanà, ordinario di Anatomia degli animali domestici (dal 2013 al 2018 era stato Prorettore all’Internazionalizzazione);

– Prorettore alla Didattica e Servizi agli Studenti, il prof. Gioacchino Francesco La Torre, Ordinario di Archeologia Classica;

– Prorettore all’Area Medico – Sanitaria, il prof. Giovanni Tuccari, ordinario di Anatomia ed Istologia Patologica (dal 2013 al 2018 era stato Prorettore ai rapporti con l’AOU “G. Martino”;

Confermata la delega alla Comunicazione per il Prof. Marco Centorrino, Ricercatore di Sociologia dei processi culturali e comunicativi.

Nelle prossime settimane, inoltre, verranno annunciati i nomi di ulteriori Delegati.

«La nuova squadra d’Ateneo – ha detto Cuzzocrea – è snella, con 6 Prorettori che racchiudono deleghe in precedenza separate, nell’ottica di un raggruppamento dei compiti. I Dipartimenti universitari, come anche i Prorettori ed i Delegati, godranno di piena autonomia. Ho la consapevolezza che tutti svolgeranno i loro ruoli con entusiasmo e professionalità».

Il neo Rettore durante questo esordio ha voluto anche dire tanti grazie a chi ha contribuito a questo progetto che adesso è pronto a decollare. «Se oggi sono qua è anche grazie al lavoro che ho fatto con Navarra, Moschella e Scribano. A Navarra in particolare oggi non dico grazie solo per quello che ha fatto durante il suo mandato e che adesso io porterà avanti, ma per le possibilità che mi ha dato. È bello che dopo 25 anni il Rettore uscente e neo Rettore si stringano la mano non solo per mera formalità ma nel segno di una visione comune. Lunedì inizieremo a lavorare in maniera fattiva».

Il grazie di Cuzzocrea è stato rivolto anche al prof. Scribano e al Direttore Generale Daniela Rupo per il lavoro svolto in questi ultimi due mesi. Ringraziamenti anche a Francesco Stagno d’Alcontres, avversario nella corsa all'ermellino.

Francesca Stornante