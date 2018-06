Taormina. Gaberscek presidente del Consiglio: "Un onore e un privilegio" VIDEO

TAORMINA. "E' per me un onore e un privilegio essere stata eletta presidente del Consiglio comunale di Taormina. Questa assemblea dovrà essere rispettosa delle regole e in grado di dare risposte alla nostra città". Si presenta così Lucia Gaberscek nel suo primo discorso da presidente del Consiglio, accompagnato da un lungo e scrosciante applauso dei numerosi taorminesi che hanno affollato l'aula di Palazzo dei Giurati. E' stata eletta con gli undici voti della maggioranza. Il video con il discorso integrale nella seduta di insediamento: https://youtu.be/8O_1Y1J0z74