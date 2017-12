Case fantasma di Zafferia, la battaglia per la dignità va avanti

“Finalmente dopo anni di immobilismo, continuano le interlocuzioni con lo I.A.C.P. sulla vertenza “ Case Fantasma” che affligge da anni gli abitanti delle case popolari di Zafferia. E’ quanto scrive in un comunicato il Fronte Popolare Autorganizzato-si Cobas Messina

“Abbiamo gia’ concordato delle date che partiranno da subito dopo le vacanze natalizie. Gli incontri – continua il documento - saranno preceduti da ulteriori sopralluoghi da parte di tecnici dell’Istituto Autonomo Case Popolari. Il primo sopralluogo avverrà nella mattinata del 9 Gennaio 2018, presso la Pal. C, subito seguito da un incontro che avverrà l’11 Gennaio alle ore 15.30 con gli stessi Inquilini insieme ai Vertici presso l’Istituto. Il secondo sopralluogo avverrà, sempre in mattinata, del 16 Gennaio 2018, stavolta però, presso la Pal. L, anche stavolta seguito da un incontro il 18 Gennaio 2018, sempre alle ore 15.30, con gli Inquilini abitanti della stessa, insieme ai Vertici presso lo IACP”.

“Queste famiglie – sottolinea - il Fronte Popolare Autorganizzato-si Cobas Messina vivono da parecchi anni in palazzi fatiscenti a bagnomaria con le pareti di spugna. L’umidità e le infiltrazioni hanno causato malattie respiratorie ad anziani e bambini. Inoltre gli anziani che vivono all’ultimo piano senza l’ascensore che gli impedisce di deambulare. Questo fenomeno calpesta il diritto alla casa stesso, alla dignità ed il diritto alla salute e alla vita”.

Giorno 27 Dicembre, il Fronte Popolare Autorganizzato- SI Cobas Messina, effettuare uno “Sportello Casa” presso la Sala Riunioni della Pal., in modo da mettere insieme la documentazione necessaria per poter far fronte alle necessità specifiche di ogni inquilino.

“Un passo indietro neanche per prendere la rincorsa”, conclude il documento . E giorno 6 Gennaio 2018 alle ore 16.30 presso la Sala Riunioni della Pal. A. sarà organizzata la “Befana popolate per autofinanziare la lotta”.