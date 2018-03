Inchiesta Cas, i due dirigenti sospesi rispondono al giudice

Sono andati al confronto col giudice ed hanno deciso di rispondere a tutte le domande loro poste, Salvatore Pirrone e Gaspare Sceusa, rispettivamente direttore generale e responsabile tecnico del Consorzio Autostrade, sospesi dalle funzioni qualche giorno fa per la mancata messa in sicurezza della frana che dal 5 ottobre 2015 incombe sulla A18 a Letojanni.

All'interrogatorio di garanzia entrambi hanno chiariro la loro posizione, e depositato della documentazione, che ora il Giudice per le indagini preliminari Eugenio Fiorentino esaminerà, prima di decidere se confermare il suo provvedimento o revocarlo, come chiesto dai due dirigenti. Sceusa, in particolare, si è riservato di fornire altri atti. E' attesa tra due giorni, quindi, la decisione del magistrato, che ha sentito anche Musumeci, l'imprenditore di Letojanni, originario di Piedimonte Etneo, cha ha eseguito i lavori in somma urgenza per contenere il costone franato. Non è l'unico lavoro che ha effettuato per l'ente di Contrada Scoppo.

Alessandra Serio

