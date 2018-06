Interrogazione di Germanà su carenza di mezzi e personale nei Vigili del fuoco

“Nell’unirmi al dolore della meravigliosa famiglia Messina, che ho la fortuna di conoscere personalmente, per la tragica morte dei fratellini Francesco Filippo e Raniero, mi faccio portavoce, da parlamentare, delle tante sollecitazioni che mi sono giunte relativamente alle difficoltà riscontrate dai Vigili del Fuoco al momento del soccorso”. Lo afferma in una nota Nino Germanà, deputato di Forza Italia.

“Lungi da me attribuire responsabilità al Corpo dei VV.FF, orgoglio nazionale, ma stando alle testimonianze la carenza di mezzi e di personale ha comportato una ridotta efficienza nell’arrivo sul posto e difficoltà nell’utilizzo di un’autoscala non idonea alla tipologia d’intervento in un centro città caratterizzato da vie strette. Nel presentare un’interrogazione urgente al ministro dell’Interno, Matteo Salvini, sulla necessità di porre rimedio a queste carenze, sono consapevole – conclude Germanà - che nulla potrà lenire il dolore della famiglia ma ritengo che una città in lutto meriti risposte, anche per scongiurare il ripetersi di simili tragedie”.