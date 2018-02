Strada ex militare per Campo Italia, il consigliere Alessi: Nessuna sicurezza

“La Strada ex militare per Campo Italia costituisce l’unica strada di accesso ad una zona densamente popolata, in cui risiedono oltre cinque mila abitanti, nelle contrade Citola, Sorba, Catanese e Campo Italia” E’ quanto scrive in una nota il consigliere della V circoscriione Giuseppe Alessi evidenziando come questa sia l’unica via di fuga in caso di pericolo o problemi ed anche l’unica via di accesso per le abitazioni in caso di soccorso.

“Tuttavia, questa unica arteria è ben lungi dall’essere in condizioni minime di sicurezza ed affidabilità.

L’impraticabilità del manto stradale in asfalto, ammalorato, avvallato e cosparso di voragini stradali compromette la sicurezza della circolazione, specialmente degli scooter; inoltre, come messo in evidenza più volte in passato, non esiste un’efficiente rete di raccolta delle acque piovane con il sistema delle griglie a bordo strada, e pertanto l’acqua, non trovando adeguato sfogo, in caso di forti piogge, trasforma la strada in un vero e proprio torrente in piena; ancora: sono inesistenti le banchine pedonali (anche da un solo lato della carreggiata), costringendo i molti residenti che camminano a piedi ad utilizzare la strada in condizioni di sicurezza assolutamente inesistenti, laddove si considerino la strettezza e la cecità delle curve oltre la folle velocità degli automezzi che la percorrono. A questo quadro complessivamente allarmante, si aggiungano ulteriori fonti di pericolo che insistono lungo l’arteria interessata. Innanzitutto, diversi pali della pubblica illuminazione non funzionanti, molti dei quali arrugginiti e pericolanti, molti altri disattivi da tempo immemore e che oggi costituiscono un pericoloso ostacolo alla circolazione stradale e pedonale. Ancora maggiore preoccupazione, inoltre, desta la frana del muro di contenimento in contrada Citola che, insistente da diversi anni, occupa un ampio tratto della carreggiata: come per il resto della strada, anche sulla competenza di chi dovrebbe mettere in sicurezza il muro e la frana, ad oggi, non c’è chiarezza trai vari soggetti interessati”.

Il Consiglio della V Circoscrizione da tempo ha posto al centro della sua attenzione le condizioni di assoluta insicurezza di questa importante arteria stradale. Pochi gli interventi conseguenti, anche a seguito del rimpallo di competenze circa chi spetti la responsabilità delle manutenzioni: a distanza di diversi anni, infatti, è assurdo che ancora oggi ci si chieda se la competenza spetti al Comune o alla Città Metropolitana.Alessi chiede quindi risposte chiare all’amministrazione comunale ed agli organi che sono competenti per intervenire affinchè i lavori vengano avviati con urgenza.